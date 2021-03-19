〈能源盤後〉歐洲疫苗接種放緩 美俄局勢緊張 原油重挫7%

週四 (18 日) 交易，原油期貨價格重挫 7%，且為連續第五個交易日下跌，觸及 2 週多以來的最低收盤價。一些分析師指出，投資者擔憂美俄緊張局勢加劇、法國宣布巴黎新一輪封鎖，以及歐洲疫苗接種速度放緩。

藍線期貨首席市場策略師 Phillip Streible 表示。「美俄之間的緊張局勢加劇，因為美國威脅要對俄羅斯實施制裁。俄國若報復，其中一種方式可能是透過向市場挹注大量石油，瞄準頁岩油生產商攻擊。」

美國總統拜登本週稍早受訪時被問及俄國總統普丁 (Vladimir Putin) 是不是兇手時回答「I do」。俄羅斯週三隨即召回駐華盛頓大使進行磋商。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格重挫 4.60 美元或 7.1%，收每桶 60 美元，創去年 9 月 8 日以來最大單日跌幅。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 4.72 美元或 6.9%，收每桶 63.28 美元，創去年 6 月以降最大單日跌幅。

根據最近月期約， WTI 和 Brent 收盤均觸及 3 月 2 日以來最低價位。

石油也未能擺脫與美國原油庫存增加有關的疲軟。美國能源情報署 (EIA) 週三公布，上週 (3/12 止) 美國原油庫存增加了 240 萬桶，且先前 3 週庫存也增加。

Rystad Energy 的石油市場分析師 Louise Dickson 評論道，「原油在過去 4 週一直上漲，主要是由於 2 月極寒天氣凍結德州後，削弱煉油廠的石油需求。」

「就庫存量來說，需要一段時間清理庫存，但美國似乎邁向正確道路，其疫苗推廣工作與許多州解除封鎖限制，應該會刺激經濟復甦以及終端用戶的石油消費量。」

分析師指出，歐洲疫苗接種低迷也同樣使原油承壓，引起市場對原油需求復甦速度的質疑。

Dickson 說：「即使公眾重拾對 AstraZeneca 疫苗的信心，這也不可能是最後出現的接種問題，因為在全球各國競相接種更多人之際，也持續不斷發現新變異病毒株。」

根據 EIA 數據，汽油庫存上週也增加。先前汽油庫存因於煉油廠關閉而大降。

瑞穗證券能源期貨主管 Robert Yawger 表示，「在近期能源回跌之前，汽油一直是帶動能源漲勢的引擎。週三汽油庫存增加的消息可能會對這個動能踩了剎車。」

其他能源商品交易

4 月交割的汽油期貨價格下跌 5%，收每加侖 1.94 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 6.4%，收每加侖 1.78 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.9%，收每百萬 Btu 2.48 美元。

EIA 週四公布，上週 (3/12 止) 國內天然氣庫存下降 110 億立方英呎，略低於分析師預期。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前估計當週天然氣庫存下降 170 億立方英呎。