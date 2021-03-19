中國煉鋼重鎮遭祭限產令 鐵礦砂後市現隱憂

作為全球最大鐵礦砂進口國的中國為了減少國內空汙，本周對河北省煉鋼重鎮下達限產令，市場擔憂此舉恐影響鋼鐵原料鐵礦砂的需求，衝擊鐵礦砂去年至今的漲勢。

南華早報本周報導，由於中國煉鋼重鎮河北省唐山市空汙嚴重，中國政府已下令所有工廠近日內二氧化硫或氮氧化物排放量需減少 50%，違反規定業者將負刑事責任。

研調 MetalMiner 分析師 Stuart Burns 表示，煉鋼是中國的主要污染源，據估計該產業佔中國總排放量的 15%，如今減少鋼鐵產量，鐵礦砂需求將首當其衝受影響。

自去年 10 月以來，供不應求的狀況使鐵礦砂期貨上漲至每噸 174.94 美元，是 2011 年 8 月以來最高價。但近期受到中國空汙限產令影響，3 月鐵礦砂合約回落至 168.26 美元，較上月跌 2.6%。

不過 Breakwave Advisors 合夥人 John Kartsonas 表示，隨著中國經濟幾乎已自疫情中復甦，鋼鐵需求暢旺，這意味著鐵礦砂的需求也非常強勁。

Kartsonas 說，再加上目前鐵礦砂供應仍然趨緊，主要生產國巴西自 2019 年淡水河谷礦場事故至今仍未完全恢復，淡水河谷 2020 年的鐵礦砂產量為 3.004 億噸，產量較 2018 年下滑約 21%。

S&P Global Platts 金屬分析師 Paul Bartholomew 表示，中國去年生產粗鋼超過 10 億公噸，且中國進一步的刺激政策有利鋼鐵和鐵礦砂的需求前景，考量到目前鐵礦砂供給問題，至少 5 年內不會出現供給過剩的現象。

此外，Bartholomew 認為今年中國可能無法徹底實施鋼鐵限產令，主因於過去許多未生產設備已封存或處於賠本狀態，因此當工廠重新運轉並終於賺錢時，要再度關閉將變得更加困難。

不過，鑑於中國對某些高污染鋼廠的營運限制，Kartsonas 對鐵礦砂價格的前景更加謹慎看待。另外巴西已暗示鐵礦砂產量正在增加，恐導致未來幾個月鐵礦砂價格漲勢轉趨溫和。