〈貴金屬盤後〉Fed消息帶動美元走貶 黃金脫離早盤低點 小幅收高

週四 (18 日) 交易，黃金期貨價格擺脫早盤跌幅，最終小幅收高，係因在 Fed 週三會議結束後，美元下跌，激勵了初始漲勢。

週四美國公債再度遭拋售，致使殖利率飆升，10 年期公債殖利率上升 9 個基點以上至接近 1.73%，令黃金週四早盤走低，因殖利率上升會增加持有黃金的機會成本，不利黃金。

但週四科技股走跌，那斯達克綜合指數大跌，因為美國公債殖利率飆升，推動了市場轉向對經濟週期更敏感的產業。

在週四美股走跌之際，黃金浮現一些避險支撐力，有助於抵消美國公債殖利率持續上升帶來的壓力。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，在「市場喧囂和一些避險資金流入下，黃金可能走高。」然而，Razaqzada 認為，由於債券殖利率不斷上升，黃金可能無法保持上漲。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 5.40 美元或近 0.3%，收每盎司 1732.50 美元，為 3 月 2 日以來最高點，盤中低點在 1716.60 美元。

5 月白銀期貨價格上漲 29 美分或 1.1%，收每盎司 26.35 美元。

Fed 週三公布將保持基準利率不變後不久，黃金價格開始上漲。GoldCore 的市場總監 David Russell 表示，Fed 週三宣布的消息「非常支持黃金」，「極度寬鬆的貨幣政策將一路持續至 2023 年。」

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「就目前而言，黃金處於棘手狀況，這一切取決於 Fed 對貨幣政策未來的潛在積極立場。」

其他金屬商品交易

4 月交割的白金期貨價格上漲 1.5%，收每盎司 1217.50 美元。

5 月交割的銅期貨價格下跌 0.3%，收每磅 4.11 美元。

6 月交割的鈀金期貨價格大漲 4.9%，收每磅 2662.80 美元，創下去年 2 月 27 日以來最高收盤價。

鈀金本週漲幅邁向 13%，主要是因供應擔憂而激起此波漲勢。鈀金的主要生產商 Norilsk Nickel 本週表示，其鈀金產量水準將低於自家 2021 年的生產預期。