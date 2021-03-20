〈貴金屬盤後〉股市不安 公債殖利率回穩 黃金登3週高點

週五 (19 日) 交易，黃金期貨價格收在約 3 週高點，係因美國公債殖利率經前一交易日飆升後回穩，且通膨憂慮和本週股市的不安情緒給予黃金支撐力。

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「由於 Fed 採鴿派立場，中美關係緊張，讓黃金在 1730 美元上方找到支撐。市場謹慎的情緒也支撐黃金，同時拜登政府推動的刺激方案也持續緩和了下行的損失。」

「有鑑於 Fed 已重申近期內不會升息的立場，這對不孳息的黃金來說是好消息。但公債殖利率可能上升的預期縮限了黃金上漲潛力，尤其是考量到 10 年期公債殖利率已創下去年 1 月以來新高紀錄這一點。」

4 月交割的黃金期貨價格上漲 9.20 美元或近 0.5%，收每盎司 1741.70 美元，為 2 月 25 日以來最高點，本週收高 1.3%，為連續第二週上升。

5 月白銀期貨價格下跌 3 美分或 0.1%，收每盎司 26.32 美元，但本週上漲 1.5%。

Zaner 貴金屬公司資深副總裁 Peter Thomas 表示，「儘管黃金 ETF 持有量遭拋售，黃金價格本週仍奮力上漲。」他補充，旗下券商對黃金的需求良好，但白銀事實上「從各處翻出飛升。」

Ploutus 資本顧問公司首席市場策略師 James Hatzigiannis 表示，「我們看到油價復甦反彈，以及殖利率受挫，這對黃金有利，但我們想看到的是中國和印度的需求有增加的跡象，以及美國有經濟更加開放的任何跡象，這應該會讓黃金反彈上漲。」

週五 10 年期公債殖利率在前一日站上 14 個月高點 1.73% 後，回穩至 1.717%。公債殖利率週四大升，係因 Fed 週三公布鴿派貨幣政策，將保持基準利率不變。

德國商銀分析師報告指出，「這場拉鋸戰持續，一邊是債券殖利率上升 (黃金承壓) ，另一邊是股市緊張 (通常支撐黃金)。」

與此同時，一些分析師認為，儘管公債殖利率上升，黃金仍有通膨避險吸引力，因為拜登政府推行 1.9 兆美元的財政刺激措施，加上 Fed 的寬鬆貨幣政策，這些預計會讓美國今年經濟成長大增。

其他金屬商品交易

4 月交割的白金期貨價格下跌 1.4%，收每盎司 1200.10 美元，本週漲幅不到 0.1%。

5 月交割的銅期貨價格上升 0.1%，收每磅 4.11 美元，本週跌幅 0.6%。

6 月交割的鈀金期貨價格下跌 1.2%，收每磅 2630.90 美元，本週漲逾 11%。

週四鈀金期貨因供應趨緊，交易最活躍契約創去年 2 月 27 日以來最高收盤價。