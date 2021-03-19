遭初期股東拋售、德意志擔憂資金不足 電動卡車新創尼古拉重挫近10%

電動車新創公司 Nikola (NKLA-US) 週四股價大跌，係因一位初期投資者透露目前正出售持股，且德意志銀行對該公司的融資計畫表示謹慎。

尼古拉 (Nikola) 重挫 9.82%，收 14.78 美元。

南韓工業公司韓華 (Hanwha) 是尼古拉的初期投資者，但根據週三披露的監管機關文件，Hanwha 目前正在出售尼古拉持股，截至週四時，該公司約持有 5.7% 尼古拉股權或約 2200 萬股。

投資者不喜歡看到初期投資者在低點拋售持股，尼古拉股價自近期高點下跌約 70%，此時大量出售無疑進一步拉低股價。

除了 Hanwha 出售持股的消息，尼古拉股價還受到德意志銀行評論的衝擊。

德意志銀行分析師 Emmanuel Rosner 近期與尼古拉執行長 Mark Russell 和財務長 Kim Bradynd 訪談後，對尼古拉的燃料電池產品感覺更好，但 Rosner 週四報告指出，尼古拉大概還需要 10 億美元才能達到損益平衡，他擔心今年就要籌措大筆資金。

Rosner 給予尼古拉股票「續抱」評級，目標價 26 美元。

總體而言，8 位分析師中有 2 位 (即 25%) 給予尼古拉「買進」評級，這 2 位是 Cowen 分析師 Jeffery Osborne 和 Loop Capital 分析師 Jeffrey Kauffman，前者給予 47 美元目標價，後者設定 35 美元目標價，而分析師平均目標價近 28 美元，仍遠高於現行股價。