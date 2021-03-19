【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美股週四 (3/18) 市場遭遇股債雙殺！十年期美債殖利率飆升，恐慌指數 VIX 暴漲，原油暴跌，科技、能源股承壓，特斯拉崩跌近 7%，金融股樂漲，終場美股四大指數下跌，跌幅區間位於 - 0.46 至 - 4.24%。此外，聯電 ADR 下跌 4.52%。

2. 台股目前在 5 日線 (16,264 點) 之上，指數早盤開高走揚，但盤中賣壓湧現，尾盤漲幅收斂，終場指數上漲 72.02 點，漲幅 0.44%，收在 16,287.84 點，成交金額為 3,278.89 億元。三大法人合計買超 143.91 億元：外資買超 108.05 億元、投信賣超 0.87 億元、自營商買超 36.73 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：相較前一交易日略增，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

（2）、均線：守於 5 日均線之上，支撐為前波低點 (15,636 點) 附近，壓力為前波高點 (16,579 點) 附近。

（3）、技術指標：KD 呈黃金交叉，但已進入超買區，短線呈震盪格局。

4. 櫃買指數創新高，沿 5 日均線上漲，漲幅 0.75%，收在 200.89 點，相對加權指數強勢。下方支撐為 10 日線的 195 點附近，壓力為 206 點附近，KD 已位於超買區，留意短線漲多回檔的可能。

5. 觀盤重點：國際股市波動大，影響台股近期盤面呈震盪格局，目前指數雖站回 5 日均線之上，但由於多空拉鋸留上引線，建議投資時勿過度追高，我們認為短線上須留意後續量價能否同步向上走揚，較有利指數守穩 5 日均線且延續反彈走勢，建議可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意半導體、運輸、生技、綠能、水泥等族群。

6.8069 元太 3/18 舉行法說會，2020 年合併營收 153.6 億元，創近七年新高，合併稅後淨利 36.02 億元，稅後每股盈餘為 3.18 元。看好零售業持續導入電子貨架標籤、筆記本及電子書閱讀器掀起換機潮，今年新竹廠持續擴產，新增的四條生產線將在近三年逐步開出，資本支出估計倍增至 14～16 億元。

7.5483 中美晶 2020 年合併營收 613.97 億元，為史上第三高，營業毛利、營業淨利、稅前淨利、稅後淨利及每股盈餘等各項財務數字皆創歷史新高。稅後每股盈餘 10.82 元，相較於 2019 年的稅後每股盈餘 3.86 元，每股盈餘成長近二倍。

8.IC 設計廠 8016 矽創 2020 年合併營收為 138.05 億元，略高於 2019 年的 138.03 億元，毛利率達 34.7％，歸屬母公司淨利年成長 12.5％至 13.85 億元，每股淨利 11.53 元，預計每股將配發 7.5 元現金股利，現金殖利率達 3.19％。其中，合併營收、歸屬母公司淨利及每股淨利皆同創新高。

