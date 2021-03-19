〈台股盤中〉電金傳齊跌 指數失守5日線 陷萬六保衛戰

美債殖利率一度觸及 1.75%，美股四大指數週四全面收黑，亞股同步下跌，台股在台積電跌破 600 元關卡，電子三雄領跌，加上台塑四寶、金融權值股一片綠，指數狂瀉逾 200 點，面臨萬六保衛戰，失守 5 日線，成交量估 3500 億元。

蘋概三王同步疲軟，台積電跌破 600 元關卡，下跌近 2%，跌破短均線，續陷貼息；大立光開低走低，也有近 2% 跌幅，回測 5 日線；鴻海大跌逾 3%，同樣回測 5 日線支撐。其他電子權值股包括聯發科、聯電、台達電等均有逾 1% 跌幅。

NB 品牌廠延續昨日漲勢，華碩開高震盪，上漲近 4%，宏碁持續走高，也有超過 3% 漲幅，也帶動代工廠英業達、緯創、和碩、仁寶逆勢抗跌。

半導體族群重啟漲勢，亞信亮燈漲停，世紀、海德威、典範有逾半根漲幅，點序、尼克森、旺玖、意德士表現同樣不俗。

華航去年稅後純益 1.4 億元，每股純益 0.03 元，順利轉盈，激勵今日股價站穩盤上，漲幅逾 1%；長榮航、中菲行、捷迅等同樣表現不俗。散裝航運族群漲勢強勁，正德、四維航盤中攻上漲停，台航、益航、中航、新興、慧洋 - KY、裕民力守紅盤。

板卡族群也成為資金追逐焦點，承啟、映泰同步漲停，精英、撼訊、青雲、威強電、技嘉逆勢抗跌。

法人表示，聯邦準備理事會上修經濟預測，美國政府公債持續遭拋售，殖利率走升帶動美股下跌，台股跟進美股走跌，短線陷震盪，不過近期為財報公布期，可聚焦獲利佳的個股。