【Wen姐筆記】台股內資撐起一片天？續攻或逃命 表態倒數

淡淡三月天，台股靠內資撐起一片天? 大盤收復月線 6 個交易日，昨日盤中一度試探往 16400 點城池挺進，不過隨即調節賣壓湧現，加權指數僅以 16287.84 點作收，成交值升溫至 3284 億元。台股昨日驚險站回 5 日線，但多方北上攻勢遲滯，今晚為美股「四巫日」，進入 3 月下旬，法人也將進入作帳結帳大亂鬥績效角力期，台股北上續攻? 或結束這段逃命波? 多空進入表態倒數! 關鍵點位仍為

16183、16222 與 16333 點。

台股要維持多方疆域，16200 點城池務必得挺住，兩端哨站為兩端哨站為 16183 與 16222 點，而 16251 與 16300 點城池守穩，仍可維持短多控盤，還有機會繼續北上，16300 點城池兩端哨站為為 16279 與 16311 點，而闖過 16333，才可甩開空方糾纏，16353 點以上多方攻勢轉強， 16400 點兩端哨站為 16388 與 16428 點，昨日曾試圖攻擊，無功而返，站穩才有機會發動新一波軋空走勢!

不過如 16183 與 16154 點棄守，對多方相當不利，不僅恐再度失守月線，也得提防再度進入 16000 點保衛戰! 16100 點城池兩端哨站為 16085 與 16123 點，如失守 16085 點，提防湧現多殺多，恐回測 16053 與 16000 點城池，16000 點城池兩端哨站為 15978 與 16023 點，如棄守 15978 點，則逃命波結束!

台股今日尾盤有富時指數調整，台灣 50 指數成分股納入為亞德客 - KY 與南電，刪除開發金與永豐金。台灣中型 100 指數納入開發金、永豐金、愛普、景碩與超豐，成分股刪除為亞德客 - KY、南電、美律、創見與中鼎。仍得提防尾盤爆量!

今晚為美股四巫日，加上時間點也將進入三月下旬，去年年報公布進入高峰期，法人則是忙著為自己首季的績效打拚! 投資人也須留意，台股又將面臨北上或南下的重要關鍵十字路口! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)