人民幣中間價貶逾200基點 逾一週新低

10 年期美國公債殖益率在休息一陣後重回漲勢，一度來到 1.754% 的 13 個月新高價位，刺激美元走升。周五 (19 日) 中國外匯交易中心將人民幣中間價調貶 239 基點，報 1 美元兌 6.5098 人民幣，貶破 6.5 關卡，創逾一週新低。

今 (19) 日早盤人民幣離岸與在岸報價則保持平穩，但在 2 月中旬至 3 月上旬的一波急貶後，短線人民幣走勢仍偏向弱勢。截至上午 9:41 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.5094 人民幣，小貶 36 基點，貶幅 0.06%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.5098 人民幣，小貶 32 基點，貶幅 0.05%。

資料來源: 新浪財經, 在岸人民幣日線走勢

交易員表示，周四美國 10 年期公債殖利率再度大漲，其殖利率上漲速度超過歐元區和英國等地的同期公債殖利率，導致資金回流美元資產，帶動美元走升。同時之前有利用聯準會儲鴿派聲浪而放空美元的量化投資機構，開始進行空頭回補，也助漲美元升勢。

聯準會在周三召開利率會議後表示，雖然預期今年通膨將升至 2.4%，超出聯準會要求的 2% 的目標，但其主席鮑威爾表示，這只是被認為暫時性大漲，不會改變聯準會將指標隔夜利率維持在近零水準的承諾。同時他暗示聯準會不會立即出手壓制美國 10 年期公債殖利率。

