雷虎拓救災無人機應用版圖 年營收看增2成

無人機大廠雷虎 (8033-TW) 獲邀參與北市府民安 7 號大型災害防救演習，展演專為電信中斷通訊服務打造的救災無人機；隨著年初雷虎以無人機國家隊的領頭羊之姿搶先進駐嘉義無人機產業園區，加上另外二大主力業務遙控模型車和醫療產品今年出貨動能增溫，法人估，全年營收看增 20%。

台北市政府民安 7 號大型災害防救演習，結合風災、空難事故和毒化物災害進行實兵演練，此次雷虎與中華電信 (2412-TW) 聯合參與，展示專為電信中斷的通訊服務打造的救災無人機，作為無人機應用發展新領域。

雷虎董事長陳冠如說明，有鑒於常見的意外災害，造成山區、偏遠地區和意外事故現場通訊缺乏與中斷，以高端和高負載無人機為基礎打造出空中基地台，已陸續經過各種情況演練，包括去年國家防災日大規模震災消防救災動員演練、台東救災通訊演訓、國軍漢光演習、國土安全部關鍵基礎防護 CIP 演練等。

陳冠如強調，經過過去數年研發後，救災無人機隨時可投產，同時，無人潛艇目前正與台電洽談發電設備水下管路巡檢等業務，今年將是無人機業務成長的重要一年。

另一方面，雷虎另一大核心產品遙控模型車，緊搭美國在家辦公、遠距商機出貨熱絡，帶動去年全年營收成長達 11%，雷虎看好今年仍將延續此趨勢。

而雷虎旗下醫療事業產品去年第四季開始，已逐漸回溫，今年可望擺脫疫情的影響，雷虎預料醫療事業將回到 2019 年疫情前的表現。

不僅如此，雷虎新增的無菌包材事業，已開始出貨給愛之味 (1217-TW) 關係企業台灣第一生化科技，挹注營運新成長動能。

在多項業務動能轉強帶動下，雷虎前 2 月合併營收 1.78 億元，年增 19.98%。