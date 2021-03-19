敦吉每股擬配3.3元現金股利 創歷年新高 殖利率逾6%
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敦吉 (2459-TW) 董事會今 (19) 日通過去年盈餘分配，預計每股擬配發 2.3 元現金股利，並以資本公司發放 1 元現金股利，合計配發 3.3 元現金，配發率 78%，依昨日收盤價 52.1 元計算，殖利率達 6.33%。
儘管去年受美中貿易戰、疫情影響，敦吉仍受惠高毛利製造、驗證事業群持續成長，抵銷營收下滑壓力，去年毛利率、營益率、稅後淨利率三率三升，毛利率更首度突破 20%，全年獲利寫新高，每股純益 4.25 元。
展望今年，隨著智慧型手機銷售回升，加上多鏡頭趨勢，敦吉音圈馬達 (VCM) 產能已供不應求，美系客戶頻頻追單，為滿足需求，今年將啟動擴產，增幅估達 3-4 成，新產能最快 7 月挹注營收，可望進一步優化產品組合，提升獲利。
敦吉廈門廠 VCM 月產能目前約 6000-8000 萬顆，預計此次擴產完畢後，月產能將提升至 1 億顆。
敦吉去年營收 63.65 億元，年減 16%，毛利率 20.37%，年增 3.95 個百分點，營益率 10.45%，年增 2.83 個百分點，稅後純益 5.02 億元，年增 2%，每股稅後純益 4.25 元。