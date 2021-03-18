台股重返5日線 外資回補逾百億 三大法人買超143.91億元

美股周三收漲，道瓊續創高，科技股也一掃陰霾，台股今 (18) 日跟隨亞股走高，一度大漲近 200 點，雙 A、鴻家軍各擁題材成為多頭指標，不過，買盤追價力道有限，晶圓雙雄連袂翻黑，終場指數漲幅收斂，上漲 72 點，收在 16287 點，重返 5 日線，三大法人合計買超 143.91 億元，外資回頭買超逾百億，投信則終止連 13 買。

加權指數成交金額略增至 3256 億元。觀察籌碼面，外資今天回補 108.09 億元，終止連續 3 個交易日賣超；投信則小幅調節 0.87 億元，連 13 買止步；自營商則轉為買超 36.73 億元。三大法人合計買超 143.91 億元。

Fed 決議維持低利率環境，並上調經濟成長預測，激勵那指、費半周三收漲，但晶圓雙雄 ADR 仍收黑。台積電今日走勢震盪，買盤無力追價，終場翻黑小跌 0.3%，收 602 元；聯電午盤後跌勢擴大，終場收 47.05 元，跌幅近 2%。

外資近來積極掃貨鴻海超過 14 萬張，鴻海今日股價再大漲近 3%，終場收 129.5 元，最高來到 131.5 元，續寫逾 10 年半新高。鴻家軍依舊是盤面人氣指標，天鈺、陽程強勢亮燈漲停，中揚光、東捷、臻鼎、鴻準、京鼎、正達等股價也表現不俗。

筆電品牌大廠雙 A 去年財報三率三升，繳出亮眼成績單，華碩更受惠筆電、顯卡需求強勁，將有機會調漲價格，加上高殖利率題材加持，帶動今日股價強攻漲停，收在 358 元，外資紛紛上修目標價，最高喊上 467 元；宏碁早盤一度勁揚逾 5%，終場收漲 2.9%，報 28.4 元。

在中國穀物、鐵礦砂需求強勁支撐下，散裝航運市況升溫，近來甚至掀起搶船潮，BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 周三上漲 4.4%，衝破 2100 關卡，帶動散裝航運股買氣熱絡，四維航股價直奔漲停 15.5 元，創逾 5 年半新高，慧洋 - KY、正德、新興、台航等漲勢也相當強勁。

法人表示，Fed 宣布利率不變且暗示 2023 年底前都不會升息，使得美債殖利率下滑，國際股市持續創高，台股技術面也具轉強跡象，但外資若持續偏空操作，預期短線高檔震盪格局的機率較大，投資人可留意基本面較佳的 IC 設計、面板及高殖利率題材。