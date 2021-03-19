小米造車最快4月分曉 股價逆勢飆3%

周五 (19 日) 市場傳出小米 (1810-HK) 的造車計劃最快 4 月分曉，初步討論產品的品牌定位將與小鵬相似，主打科技路線的中高階客群。而該計劃的直接負責人為小米老將王川。在消息傳出後小米股價立即逆市跳漲 3%。

媒體報導指出，根據知情人士透露，小米集團正在加速推動造車的相關投資案，最快在 1～2 個月內正式成立業務部門。目前造車一切相關的市場調查與規劃由王川負責，當中包含找尋人才、技術和製造工廠等各種資源。

早在 2 月中下旬市場就曾傳出小米將投入生產電動車業務。而小米官方對於造車的傳聞並未否認，只要求各界靜待後續消息。針對今日市場消息小米官方仍以不予置評回應。

(圖片: AFP)

雷軍曾經多次考慮造車的可行性，過去內部也成立專案小組研究造車的可能性。第一次是在 2015 年投資蔚來之前，但雷軍與產業內專家交流商討後，認為前景還不明朗，因此沒有實際付諸行動。

隨後小米將重心放在手機事業，雷軍個人則透過創投公司利用投資方式投資蔚來和小鵬，只做純投資而不打算經營相關事業，且持股比重也不高，均不到 5%。

小米的營收主要來自於手機事業。小米在 2020 年第三季的營收創下兩年多來最大漲幅，獲利超出市場預期，成為美國封鎖華為之下最大受惠者。

