雅茗-KY去年Q4獲利創8年同期新高 全年EPS 1.09元

連鎖餐飲集團雅茗 - KY(2726-TW) 今 (19) 日公布 109 年財報，全年稅後純益 3887 萬元，年減 69.95%，每股純益 (EPS) 1.09 元，不過，第四季稅後純益達 3309 萬元，創 2013 年來同期新高，顯示疫情衝擊淡去；而雅茗董事會也決議擬配發 0.5 元現金股利，配發率 45.9%，以今日收盤價 83.7 元計算，現金殖利率 0.6%。

雅茗說明，去年受疫情衝擊，上半年中國市場和海外各地許多門店營業活動受限，造成營收和獲利縮減，不過，疫情期間集團同步進行營運體質調整，組織改造和費用控管，下半年以來已產生效益，使全年有效穩住獲利。

雅茗去年合併營收 15.8 億元，年減 28.73%，營業毛利 7.92 億元，年減 30.91%，毛利率 50.12%，年減 1.58 個百分點，營業利益 2226 萬元，年減 87.25%，營益率 1.41%，年減 6.46 個百分點，稅後純益 3887 萬元，年減 69.95%，每股純益 (EPS)1.09 元。

雅茗去年第四季合併營收 4.51 億元，年減 10.51%，營業毛利 2.31 億元，年減 10.81%，毛利率 51.29%，年減 0.09 個百分點，營業利益 1894 萬元，與去年同期持平，營益率 4.2%，年增 0.63 個百分點，稅後純益 3309 萬元，年增 230%，創 2013 年來同期新高，每股純益 (EPS)0.93 元。

雅茗強調，去年體質調整有成，也為後續營運爆發打下良好基礎，今年在疫情趨緩、各國陸續施打疫苗等好消息加持下，要以茶飲本業、供應鏈整合與投資併購做為三大成長引擎，目標今年營運回到 2019 年水準。