六角、雅茗-KY前2月成長加快 全年手搖飲市場逐步復甦

連鎖輕食手搖飲三大業者美食 - KY(2723-TW)、雅茗 - KY(2726-TW) 和六角 (2732-TW) 前 2 月營收明顯轉強，雅茗甚至較去年同期強彈超過 40%，反映市況好轉、擺脫疫情影響，隨著疫情趨緩，全球經濟逐漸復甦，今年三大手搖飲業者在海外的展望轉趨樂觀。

美食前 2 月合併營收 31.8 億元，年減 1.11%，六角 7.09 億元，年增 20.74%，而雅茗為 2.96 億元，年增 40.56%。

雅茗指出，去年疫情期間同步進行組織營運體質調整，營業費用持續下降，將帶動營業利益率提升，進入 2021 年後，更已擺脫疫情影響，將加快在全球茶飲擴大布局，並投入茶飲新零售市場擴大通路。雅茗強調，有信心今年挑戰營運新高。

美食則指出，2 月在中國、美國和台灣等主要市場，門店日均營業額全面較 1 月攀升。

美食說明，儘管德州、華盛頓州等地受到暴風雪影響，使 2 月門市營業天數減少，但北美 85ºC 的日均來客數已連 2 個月較上月呈現雙位數成長，顯示消費需求強勁，隨著美國持續施打疫苗，預料北美營收將加速重回成長軌道。

而在中國，美食指出，雖春節期間許多門市停業休息，但日均營業額顯著成長，使中國事業 2 月營收較去年同期增加近 40%，穩定復甦中。