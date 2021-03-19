【日盛投顧】利空再度失守月線

◆盤勢分析

1. 美債殖利率再度飆高，美股科技股再度遭遇壓力，台股也難抵檔國際股市的弱勢，加權指數跳空開低走低，收盤再度跌破月線，OTC 指數跌幅比集中市場來的小。盤面多方資金聚焦 NB、MOSFET、遊戲、太陽能及高殖利率股，終場指數下跌 217.6 點，跌幅 1.34%，收在 16,070.24 點，成交金額為 2,660.37 億元。三大法人合計賣超 403.88 億元：外資賣超 387.41 億元、投信買超 3.29 億元、自營商賣超 19.76 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：帶量下跌，後續上漲須量增、下跌須量縮。

(2)、均線：收盤失守月線，下檔支撐為前低約 15,600 點附近，壓力為 16,400 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 死亡交叉，短線仍要提防再探低點。

3. 櫃買指數下跌 0.50%，收在 199.88 點。短線支撐為 196 點附近，壓力為 201 點附近。

4. 台股選股方向可留意 NB、軟板、鋼鐵、金融及高殖利率股。

結構權值股轉弱，選股不選市

1.NB：龍頭股 2357 華碩發表首搭 2454 聯發科 Wi-Fi6 連線晶片的電競筆電熱賣，加上獲利及配息均超乎市場預期，股價不畏大盤重挫之際股價持續強勢上漲，也帶動相關 NB 族群 2353 宏碁上漲，股價再創今年新高，其他如 NB 代工股 2356 英業達、2324 仁寶股價也均逆勢收紅。

2. 遊戲：5478 智冠受惠數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大事業群穩步成長貢獻公布去年盈餘創下近 10 年來新高，股價盤中一度攻上漲停創下今年新高，也帶動相關遊戲股 3546 宇峻股價逆勢收紅。

3. 高殖利率股：美債殖利率持續攀高，台股具高殖利率個股會相對受到資金青睞，3211 順達自宣布股利股息殖利率約 6% 後，股價一路上漲，1904 正隆宣布股利，殖利率約 5.5%，股價逆勢收紅。

4. 操作建議：美債殖利率持續上漲升破 1.7%，國際股市再度動盪，尤其科技股再度重挫，台股加權指數也難抵擋回檔的賣壓，再度摜破月線，就台股技術面，我們短線上若無法迅速收復月線，恐有再度引發賣壓回探前低至季線附近，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮止穩後再逢低布局，選股佈局上可留意 NB、軟板、鋼鐵、金融及高殖利率股。