美債殖利率掀資金撤退潮 台股短線先拚站穩月線

台股受美債殖利率飆升拖累，指數面臨「萬六」保衛戰，法人表示，台灣經濟雖有基本面支撐，帶受美公債殖利率攀升影響，股市短線仍需看美股與美債臉色，盤勢將呈現區間震盪整理，短線先拚站穩月線。

台股本周遭外資大舉提款，單周賣超金額達 450 億元，拖累周線翻黑、月線失守，以類股動態來看，權值股王台積電持續貼息，資金轉進汽車、鋼鐵與航運等低基期族群，改由傳產、金融撐起多頭重任。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，美債殖利率干擾台股走勢，但卻也給台股電子股漲多修正的理由，改由非電族群接棒表現，在類股輪轉之下，除了有助於多頭表現健康輪動，放眼歷來市場大走多頭行情時，也會出現一波明顯的回檔修正，大盤可望在休息後重啟漲勢。

葉獻文認為，即使美債殖利率影響市場投資信心，但美股包括道瓊、S&P500 在本週甚至續創新高，反映市場資金仍充沛且市場對於企業獲利與經濟展望預期都屬正向，而台股在基本面佳以及電子與傳產漲價題材，預期後市仍有表現空間。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸指出，支撐大盤走勢的科技股目前包括科技上游包括半導體、IC 設計與被動元件等產業供給小於需求，因此產品價格上揚，連帶影響中下游報價，但後續狀況如何，仍有待研究與觀察。

郭修伸說，建議可留意市場消息、資金變化與美元走勢，美股表現將持續影響台股短期，建議逢低擇優布局、以低基期類股為主。

安聯投信則認為，目前大盤 60 日均線在 15530 且維持上揚格局，儘管台股多頭結構不變，但建議可觀察大盤能否站回月線、外資與融資變化、美國科技股法說會看法、油價變化等變數做為判斷短期市場的指標。