陽明獲利驚奇 1月純益近75億元年增近30倍 EPS 2.32元

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (19) 日在證交所要求下，公布 1 月自結，單月稅後純益高達 74.8 億元，年增 2976.92%，每股純益 2.32 元，也高於去年 12 月單月稅後純益 50.07 億元，月增 49.39%

就目前已知的財報數字來看，陽明 1 月單月獲利，已逼近上一個單季新高紀錄 2010 年第三季純益 76 億元，單月獲利直逼單季新高。

陽明累計前 2 月合併營收 412.75 億元，年增 74.85%，已高於去年第一季。2 月單月營收更高達 208.28 億元，月增 1.87%，年增 120%，法人預期，單月獲利可望維持 1 月水準。

近期多家貨攬業者表態，上半年海運需求還是很強勁，歐美市場需求仍成長中，其中，亞洲到美國線貨量今年有望成長達 8%，運價維持高檔可期，而即便疫情趨緩，三大海運聯盟應不至於再回到過往的殺價狀況，航運業結構已有明顯質變。

不過，近期國際主要航商馬士基和賀伯羅特分別於電話會議中表示，第一季將迎來獲利新高，後續則將逐步回歸正常，暗示運價成長空間有限；但也有聲音認為，即便下半年旺季運價不再上漲，但陽明美國線長約漲價將在 5 月生效，不排除航商下半年表現仍將優於去年下半年。