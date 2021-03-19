廣明去年EPS 0.41元守住獲利 擬配1元股利

廣達 (2382-TW) 旗下廣明 (6188-TW) 今 (19) 日公告去年財報，雖然有認列惠普的補償金，但全年仍維持獲利，稅後純益達約 1.14 億元、年減 77.8%，每股純益 0.41 元，公司也公告去年盈餘分配，每股擬配發 0.5 元現金股利，並以資本公積發放每股配發 0.5 元現金股利，合計發放 1 元股利，以今日收盤價 40.75 元計算，現金殖利率 2.45%。

廣明去年第 4 季合併營收 28.37 億元，季增 4.81%、年減 0.79%，毛利率 21.44%，季增 0.95 個百分點、年減 0.55 個百分點，營益率 8.28%，季減 0.66 個百分點、年減 0.47 個百分點，稅後純益達 1.81 億元，季減 16.9%、年增 143.53%，每股純益 0.65 元。

廣明去年營收達 104.76 億元、年增 12%，毛利率 22.12%、年增 1.02 個百分點，營益率 9.85%，年增 2.88 個百分點，雖然受去年上半年認列補償金拖累，全年仍維持獲利，稅後純益達 1.14 億元，年減 77.8%，每股純益 0.41 元。

廣明去年擺脫訴訟案陰霾，全年繳出獲利成成績，前總經理何世池也回鍋擔任董事長，總經理則由執行副總張嘉峰接任，展望今年，廣明可望與旗下達明機器人持續強攻智慧製造商機，也看好近年企業東南亞布局、台商回台投資，有助協作型機器人營運動能增溫。