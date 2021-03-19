中保科去年獲利創高 擬發5元現金股利殖利率近6%

中保科 (9917-TW) 去年稅後純益達 24.4 億元，創新高，年增 11.9%，每股純益 5.42 元，今 (19) 日董事會通過，去年盈餘擬配發每股 5 元現金股利，依今天中保科收盤價 88 元計算，現金殖利率達 5.68%。中保科股東會將在 6 月 17 日召開。

中保科 2020 年營收 137.06 億元，毛利率 36.55%，年增 0.07 個百分點，稅後純益達 24.4 億元，創新高，年增 11.9%，每股純益 5.42 元。

中保科董事會也決議，為求因應未來多元化發展之需求與提升營運競爭優勢，將尋求可供建置廠房與擴大營業用的土地，以作為中保科技集團關係企業使用，像是復興空廚今年將規劃新廠房以擴大生產線，並將生產流程改為自動化，進而提升廠房使用效能。

近年來，中保科技集團持續積極多角化經營，從安全監控系統擴展至物聯網生活服務，事業藍圖朝全方位生活服務延伸，涵蓋食（復興空廚）、醫（立偉電子）、住（中保無限＋）、行（中保物流）等。

中保科指出，隨著智慧城市將成為下波產業成長動能，以及看好台商回流、政府危老與都更帶動對於新建案的需求，今年有信心在智慧城市、智慧建築等相關業務營收持續成長。

為切入物業管理市場，中保科預計 5 月推出中保好生活 APP，透過該平台，進入家庭市場，將消費者與商家、社區、金流整合等串連，搭建整合平台，提高「中保無限＋」對消費者的價值，進一步提升客單價，創造更大營收。

此外，立保保全將持續增加 ATM 維運台數，並提供客戶科技化金融服務；另也會持續拓展特殊物品的專業運送業務，像是貴重物品及管制藥品等運輸等；中保物流去年業績成長超過 2 成，未來將添購新車擴大車隊規模，以增加砂石及土方載運量，並朝第四方物流業務邁進。