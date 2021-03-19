遭爆逃漏稅 VHQ-KY董座澄清：不實傳言

文創股 VHQ-KY(4803-TW) 遭爆逃漏稅與資金缺口，對此，VHQ 今 (19) 日召開重訊記者會，董事長劉國華表示，公司營運順利，比去年更好，市場上許多都是不實傳言；針對一年內到期的 10 億元債務，他則說，公司非常清楚，也在做一切準備。

VHQ 傳在中國逃漏稅，遭舉報金額高達新台幣 2.8 億元，公司備抵呆帳金額也大幅增加，疑似出現高額不存在的應收假帳。

對此，VHQ-KY 今日召開重訊記者會，董事長劉國華因人在北京，以視訊連線參與。他表示，公司整體營運順利，比去年更順暢，甚至增加員工人數，以因應未來成長。

對於市場傳言，劉國華強調，有許多都是不實傳言；談及一年內到期的債務 10 億元，他也說，公司非常清楚，已在做一切準備。

有關應收帳款的管理，VHQ 表示，若將所有應收帳款 (含合約資產) 以客群區分，在 2019 年前所承接的專案客戶產生的應收帳款，雖因帳期拉長而須按 IFRS 進行提列，但在 2020 年時，該部分回收仍佔整體收款 3 成，且各客戶仍持續努力，同時調節金流體質並定期支付。

2020 年後所承接的專案客戶，則占每月現金流入的 7 成，並以規律的還款進度，持續支持公司發展。

此外，有部分人士對於 VHQ 過往部分重大交易，是否依規定申報並如實進行，以遵循各地稅務規定尚有疑慮。VHQ 表示，已委任中國律師事務所處理相關事宜，就各項交易環節進行釐清，並已排除公司責任。