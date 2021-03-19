台泥處分信昌化 24億元賣給長春樹酯 獲利1億元

台泥 (1101-TW) 今 (19) 日公告，擬處分信昌化近 1.32 億股或 100% 股權予長春樹酯，交易金額 24 億元，處分淨獲利約 1 億元。

台泥表示，考量集團業務經營模式及財務結構，及創造集團整體利益，經評估並與長春樹脂協商相關交易條件及執行細節後，簽署股份買賣協議，以每股約 18.187 元，出售台泥持有信昌化全部股權。

處分利益方面，台泥解釋，交易案影響本期淨利約為 9 億元，經扣除 2020 年間及今年 1 月陸續收購信昌化剩餘股權，收購價格與股權淨值差異於會計處理上視為權益交易，而沖減資本公積及保留盈餘約 8 億元後，淨獲益約 1 億元。

此外，依據雙方股份買賣協議約定，台泥擬於交割日前協助信昌化終止與台泥再生「機器租賃契約書」，該終止協議中，擬約定信昌化將支付台泥再生 4 億元，作為終止租賃契約之對價。

台泥表示，本股份出售案完成有多項先決條件成就前提，包括但不限於取得台灣公平會及中國商務部反壟斷局核准等事項。

而外界也關注信昌化出售後，對員工的影響，不過據悉，雙方對於維護現有信昌化員工權益，已經溝通並達成共識。

根據台泥去年財報，信昌化去年第四季轉盈，全年淨損 4.83 億元，較前三季 5.95 億元收斂，主要是受惠國際油價反彈，帶動產品報價同步走揚。