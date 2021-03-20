〈紐約匯市〉Fed放寬SLR到期不延續 美元走升 一周漲0.6%

美國聯準會 (Fed) 宣布疫情期間實施較寬鬆的資本要求按計畫到期不延續，美國公債殖利率從盤中低點回升，美元站上逾一周高點，看空美元的部位下降到九個月低點。法國宣布巴黎實施新一輪封鎖，歐元回吐漲幅。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.1%，報 91.906。

DXY 周三曾因 Fed 鴿派決策重挫，不過一周仍累計上漲 0.6%，過去四周有三周上漲。

DXY 最近走勢和美債殖利率同步，1 月以來共上漲約 3.3%，同期殖利率上升 80 個基點。

Fed 周五表示，較寬鬆監管措施按原定計畫 3 月底到期、不會延續，美國大型銀行下個月起計算準備金必須把美國公債和央行存款計算進去。

去年疫情爆發後美國實施防疫封鎖，Fed 為了鼓勵銀行放貸，並緩解公債市場壓力，去年 4 月宣布補充槓桿率 (SLR) 不計入美國公債和央行存款，直到今年 3 月 31 日。SLR 未延期的消息推升殖利率，並為美元提供一些支撐。

美國 10 年期公債殖利率周五因 SLR 決策上揚，但之後回落，報 1.726%。

法國宣布巴黎等 16 個地區實施新一輪為期一個月的防疫封鎖政策後，投資人擔心歐洲有更進一步封鎖措施，歐元兌美元回吐漲幅，貶值 0.1% 至 1.1908 美元。

日圓兌美元持平，報 108.89 日圓，一周以來升值 0.4%，為 2 月中旬以來最佳單周表現。日本銀行 (央行) 稍早擴大 10 年期公債殖利率目標，並取消 ETF 購買額度，符合市場預期。

英鎊走軟，兌美元下滑 0.4% 至 1.3876 美元，本周貶值 0.7%。

英鎊近期上升走勢停頓，但分析師認為這可能是暫時整理，由於英國接種疫苗速度快，市場仍看好英鎊後市。

比特幣上漲 2%，報 58804 美元。

截至周六 (20 日) 台灣時間約 6:00 價格：