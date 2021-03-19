日本央行宣布取消ETF購買額度 並放寬長債殖利率目標

日本央行 (Bank of Japan) 週五 (19 日) 公布最新的金融政策決議內容，基準利率維持在 - 0.1% 不變，公債殖利率變動幅度微幅放寬至正負 0.25%，並取消 ETF 股票型指數基金購買的額度規定。

日本央行預估貨幣寬鬆政策的長期化發展將進一步拉長，因此解除原本每年買進 ETF 股票型指數基金約 6 兆日圓的額度規定。日本央行明確表示，在股價高漲的時候不會進行買進，但在市場陷入混亂時，會積極進場買進。

此外，日本央行原本對 10 年期公債的 YCC 殖利率曲線變動幅度控制在正負 0.2% 區間以內，周五宣布在將變動幅度小幅放寬至正負 0.25%。此舉應可促進利率產生一定程度的變動。

日本央行決策大致合乎市場預期。日經周四先披露日銀預料將放寬公債殖利率目標和取消 ETF 購買額度，導致 Nikkei 225 日經平均指數一度下跌超過 2%。

在日本時間 19 日下午 1:10 的時候，日經平均指數暫報 29747.70 點、較上一個交易日下跌 1.55% 或 469.05 點。另外美元兌日圓報 108.92，走勢持平。