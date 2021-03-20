美國國旅旺！飯店入住率創疫情來新高 分析師：小心紓困後「高糖效應」

據住宿數據公司 STR 數據顯示，上周美國旅館業入住率創疫情以來新高，美國國旅迎來復甦。不過，專家也示警，市場可能過度反應經濟復甦的利多消息，須留意刺激政策推出後的「高糖效應」。

美國旅館業在經歷有史以來最糟糕的一年後，復甦終於來臨，STR 數據顯示，上周美國飯店入住率達到 52%，是自疫情爆發以來的最高水平。

此外，美國運輸安全管理局 (TSA) 也表示本周美國境內機場通過安檢乘客數量創下一年來新高，每日乘客超過 100 萬人，較兩個月前成長 50%。

房屋信託業者 Ryman Hospit ality Properties 執行長 Colin Reed 表示：「我們彷彿是航行在大西洋的帆船，好消息是微風把我們吹向正確的方向，但還無法讓我們回到 12、18 個月前的狀態。」

Ryman 在田納西州擁有大型酒店以及音樂表演場地，是疫情期間首當其衝的受害業者。不過，今年年初以來該股在經濟重啟預期下已上漲約 20%，彭博的房地產投資信託指數也在過去三個月中上漲 27%。

彭博 REIT 旅館指數 (圖: Bloomberg)

然而旅館業的復甦仍需要時日，據 STR 數據顯示，紐約上周的旅館入住率為 47%，若考慮到暫停營業的酒店，入住率便下滑至 30%，僅為以往入住率的三分之一。

房地產研調 Green Street 本周便表示，考量到疫情對房地產市場造成的長期損害，現階段 REIT 可能會過熱，若政府的刺激政策帶來的效果僅是高糖效應，屆時旅館業可能會受傷害。

Green Street 聯合創辦人 Mike Kirby 表示，現在有跡象表明，投資人可能將太多的注意力集中在經濟重啟的利多消息上。

但是對旅館業而言，任何疫情後需求成長的展望都是有利的，並激勵業者開始提前部署。

北美擁有超過 60 家飯店的 Omni Hotels&Resorts 執行長 Peter Strebel 表示，近期將實施有史以來第一次外包招聘，現階段最大挑戰不是潛在業務量，而是要員工重返職場。

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