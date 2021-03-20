臉書無畏蘋果隱私新規影響 祖克伯信心喊話後股價勁揚

臉書（FB-US）執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）周四改口，表示蘋果改變隱私政策只會讓臉書更強大，成功淡化廣告業務面臨的風險，促使臉書周五（19 日）股價勁揚逾 4%。

蘋果在 iOS 14 系統新增「應用程式追蹤透明化」（ATT）功能，規定所有應用程式必須取得用戶同意才能追蹤並收集行為數據，此規定無疑會大幅降低廣告的精準投放。因此自蘋果公布隱私新規消息後，臉書股價一直難以上漲。

祖克伯先前大力批評蘋果政策，但他周四改口表示，臉書有能力應付蘋果的隱私新規，臉書會處在優勢地位，甚至是更強。蘋果政策推出，將有更多企業透過臉書出售商品，臉書自然能受益。

在祖克伯信心喊話之後，臉書股價一度上漲近 5.1%，盤中股價改寫自去年 11 月以來新高，終場上漲 4.12%，收 290.11 美元。

持有臉書股票的雅各網路基金（Jacob Internet Fund）經理 Ryan Jacob 說：「一般來說臉書通常會誇大面臨的挑戰，而非低估，但如果臉書此次的困境只是一個減速帶而非障礙，將是鼓舞人心的消息。」

為了因應蘋果隱私政策，臉書積極推出多項商務產品，最引人注目的便是去年推出的臉書商店 (Facebook Shops) 和 Instagram Shops。

摩根士丹利（Morgan Stanley）也看好臉書在電子商務領域的潛力，指出臉書商店功能的月活躍用戶超過 2.5 億人，將繼續推動臉書平台大幅成長。