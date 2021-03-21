〈台股風向球〉指數回測季線壓力大 投信認養股撐人氣

受長天期美債殖利率再度攀高影響，上周台股偏弱整理，周跌 184 點，周線翻黑，隨著周五美股四大指數持續漲跌互見，法人認為，台股未來一周仍難脫整理格局，不排除回測季線支撐，時逢投信季底作帳旺季，中小認養股較有表態空間，惟個股間輪動相當迅速，短線操作須小心昨強今弱。

法人指出，美股現階段缺乏新多頭議題驅動，即便市場不少法人機構甚至是美國官員對長天期美債殖利率攀升釋疑，強調這是景氣轉強的必經過程，但對通膨的憂心，仍使多頭攻勢轉為個股零星點火，預料短線大盤續衝高空間暫有限。

不過，上周仍有約 30 檔個股漲幅超過 30%，顯示追價買盤仍不弱，加上投信連 15 買，投信點火的中小型業績股值得追蹤。

觀察過去一周投信買超前 10 大標的有華航 2.2 萬張，長榮近 1.9 萬張，群創逾 1.3 萬張，長榮航近 1 萬張，鴻海和南茂 7000 餘張，陽明、兆豐金和聯詠在 6000 張上下，頎邦也超過 5000 張。

永豐投顧說明，聯準會主席鮑爾和美國財長葉倫均不認為通膨將急遽升溫，就算暫時性的通膨也不會使 QE 轉向，但未能安撫市場不安情緒，使投資人寧願保持部位現金水位，靜觀其變。

元大投顧指出，市場關注下半年景氣復甦引發的通膨，是否會使聯準會提前收縮資金，加上高達 1.7% 的 10 年公債殖利率也使高估值的成長股受投資人拋售，其中，台股領頭羊台積電已跌破月線回測季線，加權指數是否也將步美股後塵回測季線，值得留意。

另一方面，法人提醒，美元指數轉強、新台幣轉貶，外資流出再加上外資 3 月以來賣多於買，資金面不利大型權值股表現，使指數上檔空間更加受限。