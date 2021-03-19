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台股摜破月線遭提款403億元 台積電遭調節2.4萬張面臨季線保衛戰

鉅亨網記者郭幸宜 台北
台股摜破月線遭提款403億元 台積電遭調節2.4萬張面臨季線保衛戰。(鉅亨網資料照)
台股摜破月線遭提款403億元 台積電遭調節2.4萬張面臨季線保衛戰。(鉅亨網資料照)
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台積電月線外資航運面板

台股隨美股走跌摜破月線，三大法人合計從台股提款 403.87 億元，權值股王台積電遭內外資聯手調節近 2.4 萬張，股價面臨回測季線壓力；至於航運股再度重獲資金懷抱，成為三大法人追捧重心。

台股今 (19) 日大跌 217 點，三大法人中外資與自營商分別賣超 387 億元、19.75 億元，僅投信小幅買超 3.29 億元，其中權值股台積電、鴻海與聯電更成為內外資調節重點，加重大盤跌勢。

外資買超個股中，宏碁獲買超 7.3 萬張居冠、開發金與永豐金也分別獲買超 5.8 萬張、3.2 萬張，華航獲買超 3.2 萬張、長榮航與陽明則分別獲外資買超 1.8 萬張、1.3 萬張。

外資主要賣超標的中，期街口布蘭特正 2 遭調節 3.6 萬張、友達遭調節 3.4 萬張、新光金也遭外資調節近 3 萬張，鴻海遭調節 3.2 萬張，聯電與台積電也分別遭外資調節 2.3 萬張、2.2 萬張。

自營商買超標的中，元大台灣 50 反 1 或買超 6.8 萬張、英業達獲買超 1.2 萬張、長榮或買超 8678 張、開發金 3992 張、友達 3691 張。

自營商賣超標的中，期街口布蘭特正 2 遭調節 5.7 萬張、元大滬深 300 正 2 遭調節 3.8 萬張、中信中國高股息 8991 張、國泰 5G + 賣超 6441 張、富邦上証正 2 遭調節 4332 張。

投信買超標的中，長榮、華航分別獲買超 1.2 萬張、8097 張，鴻海則獲加碼 5492 張、群創 5045 張、中信金 2310 張；開發金遭賣超 6.3 萬張、永豐金 5.1 萬張、中鼎遭賣超 4876 張、聯電賣超 3312 張、台化遭賣超 2960 張。

相關個股

台積電2330鴻海2317長榮2603華航2610群創3481第一金2892長榮航2618永豐金2890陽明2609友達2409英業達2356開發金2883新光金2888中信金2891

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