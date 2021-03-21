悠遊付上線周年催生百萬會員 雙管齊下擴平台規模

悠遊卡公司推出「悠遊付」進軍電子支付市場，透過積極拓展通路，一年內催生出百萬名會員，代收付金額約 1.24 億元；根據悠遊卡公司規劃，7 月新電子支付條例上路後，將鎖定銅板投資、整合點數雙管齊下，擴大支付平台規模。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊付的特點在於讓沒有信用卡的人也能享受電子支付的便利性，適用通路除了交通、超商店家小額支付、電商、飯店、百貨等高單價場域外，就連無法插電的傳統市場也能使用悠遊付。

陳亭如表示，悠遊付讓沒有信用卡的人也能享有電子支付的便利性，也因此客群年齡層從 20 歲的年輕世代到 50 歲的中壯年都有，目前約有 1 萬名未成年會員、5000 名外籍會員。

陳亭如進一步指出，悠遊付目前會員排名市場第五，為進一步擴大會員規模，將善用悠遊卡具備「悠遊卡 (電子票證)、悠遊付 (電子支付)」等優勢，透過與金融業合作與點數整合等模式，擴大悠遊付規模。

其中在金融業結盟部分，陳亭如說，過去消費現金回饋多半用來折抵消費，未來將與投信業者合作，將回饋金用來進行小額投資理財，以無痛投資的方式鼓勵民眾理財，投信也能透過與悠遊付合作，增加獲客來源。

在點數整合方面，陳亭如認為，悠遊付是目前市場唯一沒有自家點數回饋的電子支付業者，也正因如此，才具備整合不同業者點數的優勢，未來可透過整合各家業者點數方式，將消費者手上零散的點數統整，「創造點數最大化效益」。