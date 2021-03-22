美債殖利率壓抑股市 瑞銀：資金將轉進原物料、金融股

美公債利率飆升至 1.75% 新高位，拖累美股走跌，瑞銀認為，在財政刺激措施與疫苗接種催化下，公債殖利率可能攀升至 2%，預期資金可望從科技股轉進價值型與原物料等股票，建議可逢低配置金融、能源等相關類股。

瑞銀指出，美公債殖利率走揚主要是受經濟復甦與通膨預期所驅動，以亞洲市場來說，消費者與生產者價格可望重回疫情前水準，且目前全球主要央行仍無意收緊貨幣政策，預估今年升息機率微乎其微，這將有利於風險性資產表現。

而疫情趨緩也讓市場對原物料需求復甦，預計生產者價格今年內可望升至 3% 至 5%，當被長期壓抑的消費力一旦被釋放出來，服務業價格料可以持續高於疫情前水平。

在經濟復甦前提下，瑞銀預期，今年全球價值股的盈餘成長可望超越成長型股約 15 到 20 個百分點，其中亞洲成長與價值股票的盈餘增幅兩者可達 30%。

從企業基本面來看，去年財報優於預期，企業邊際利潤已重回疫情前水準，今年更有望進一步上升，因此對於明年每股盈餘目標調整將從原本的 175 美元、195 美元，上調至 182 美元、205 美元，盈餘成長分別達到 28%、13%。

瑞銀認為，儘管美公債殖利率持續走高，但股票風險溢價仍然高於長期平均值，反映股票相對債券依然較有吸引力，而回顧歷史經驗，每當經濟增長及通膨升溫，美股能夠抵禦市場利率上漲的影響。

舉例來說，過去 30 年，當市場利率在 3 個月內上升超過 0.5 個百分點，標指期間平均走高 3.9%，而今年長天期利率雖彈升 0.8 個百分點，但標指仍然走強近 4%。