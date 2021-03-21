存股族最愛金融股 含「金」量高ETF可領股息又抗風險

隨著美國經濟成長展望樂觀，近期美國長債殖利率持續走升，台股資金明顯流入金融與傳產，呈現類股輪動格局。而近期上市櫃公司陸續公告配息，據集保結算所統計，去 (2020) 年年輕股民最愛存金融股，但數十家金融股，投資人該怎麼挑選是一大課題，法人建議，選擇含「金」量高的 ETF，既可領股息，又因 ETF 是投資一籃子股票更能分散分險。

15 家上市櫃金控公司 2020 年全年累計稅後淨利合計達 3790.8 億元，再創歷史新高，超越 2019 年，年增 8.29%。而在全球經濟持續回升與資金充沛等利多並未消退下，台股長線多頭格局不變，且美債殖利率上揚，有利金融業獲利，今年前兩個月，金控股獲利已高達 1340 億元，較去年同期成長 79%。

近期配息陸續公告，玉山金與新光金打頭陣公告配息，而國泰金與富邦金在去年獲利創新高下，今年股息配發有望創新高，更吸引存股族目光。

根據集保結算所大數據分析，去年 20-29 歲的年輕股民持股庫存排行榜前 20 名中，有一半是金融股，且年輕族群存股排行榜第 1 名，已從 10 年前的傳產類股，改為每年配股配息的金融股，顯示股息發放穩定、高殖利率的金融股才是存股族的最愛。

國泰股利精選 30(00701-TW) 基金經理人蘇鼎宇表示，從歷史資料觀察，過往美國公債殖利率自低檔回升時，金融股平均漲幅達 37%，隨美國 10 年期公債殖利率升至 1.6% 左右，金融保險指數今年以來上漲 6%，金融股在低基期下落後補漲空間大。

蘇鼎宇進一步表示，透過投資 ETF，就能擁有一籃子的優質金融股。以國泰股利精選 30 為例，成分股中就有 6 成是金融股，並一次網羅年輕族群最愛的 10 檔金融股，高含「金」量適合存股領息族長期佈局。