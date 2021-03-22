百度超額認購112倍 募資237億港元 3/23港股掛牌

百度 (9888-HK) 宣布港股 IPO 發行價為每股 252 港元，香港公開銷售部分取得 112 倍超額認購，募資淨額達 237 億港元，同時抽中一個交易單位 (50 股) 的比率達 15%。百度將在 3 月 23 日 (週二) 於港股開始交易。

由於吸引超額認購，百度根據回撥機制，將分配給香港散戶投資人的股票數量從 475 萬股，增加至 1140 萬股，至於分配給法人的股票數量從最初的 9025 萬股，減少至 8360 萬股。

而百度回到香港上市的消息一傳出，法人圈紛紛開始針對百度估值進行重估，不少中、外投資銀行上調百度的目標，高達 20 多家法人給予「買進」評等，同時百度的估值提升至 1200 億美元～1400 億美元間。

但在半年多前的時候，在美國掛牌的百度市值還停留在約 400 億美元，同時法人圈也有部份不看好百度成長前景。但在百度宣布將自家 AI 系統結合開發自身自動駕駛系統，同時投入造車領域後，百度的轉變開始得到法人圈認同。

(圖片: AFP)

百度在香港的公開說明書中以 AI 為主軸，包含 AI 專利、深度學習框架、AI 開放平台、Apollo 等業務，強調百度不再是傳統的網路平台，而是走入 AI 生態型企業。

目前外界普遍認同百度已經找到營運第二成長的曲線，AI 的價值逐步釋放，也給百度新的想像空間。不過無論在發展 AI，或是投入電動車市場均需要燒錢，而讓市場買單的就是百度自動駕駛系統「Apollo」。

百度 Apollo 自駕平台在中國已經形成一個智慧汽車聯盟，一年內與 70 家車廠合作，當中有 Mercedes-Benz、BMW、福特、通用、吉利、現代、起亞等等知名大廠，並在 1500 萬輛汽車中搭載 Apollo 系統，累計里程數達 156 億公里。百度宣稱到 2023 年，還要讓 1 億輛汽車智慧化。

