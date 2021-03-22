滿足海外訂單需求 瑞基斥逾8億元建新廠

檢測試劑廠瑞基 (4171-TW) 表示，由於檢測試劑需求不減，為滿足海外客戶訂單量，擬投資 8.03 億元建置新廠房，預計今年底開始動工，未來兩座廠房將把人病與動物檢測產品分開生產。

瑞基指出，雖然疫情陸續開打，未來各國家逐步解封後，仍將須使用檢測試劑，據統計，去年全球檢測量約 13 億個、市場規模為 844 億美元，預估 2021-2027 年複合成長率仍有 3.1%。

瑞基表示，新冠肺炎檢測試劑上市後，中東及東北亞市場快速拓展，營收比重也從過去個位數攀升至 1 成以上，加上目前海外訂單能見度高，尤其印尼地區持續拉貨，先透過加班滿足訂單需求。

瑞基去年向中科承租廠房，導入自動化生產設備，總產能已擴增到百萬劑，但為滿足客戶訂單需求，擬辦理增資發行普通股，總發行股數 730 萬股，暫定發行價格為每股 110 元，總金額 8.03 億元，資金將運用來興建新廠房、購買機器設備等，目前著手準備工程資料，最快第 4 季動工。

瑞基試劑產品涵蓋水產、畜產、寵物及新冠相關，未來新廠建置完成後，瑞基將有兩座自有廠房，其中中科廠產線轉移至新廠，並將人病與動物產線分成兩廠。

瑞基去年稅後純益 2.57 億元，年增 233.8%，每股純益 6.34 元；去年第 4 季稅後純益 0.91 億元，季增 33.82%、年增 506.7%，每股純益 2.24 元。