強強聯手 鼎元董事改選 傳引進富采勢力

市場傳出，LED 龍頭廠富采 (3714-TW) 有意進入 LED 廠鼎元 (2426-TW) 董事會，取得一席董事席次，由於鼎元今年將進行董事改選，傳言引發市場想像，對此，鼎元表示，對於任何能讓公司更好的合作，都不排除，富采則回應，不評論市場傳言。

鼎元今年股東會將進行董監改選，傳出富采有意藉由改選，取得董事席次，強化與鼎元的合作。

市場解讀，由於近來感測元件需求夯，且應用面廣泛，從 5G 通訊、穿戴式裝置到車用等，鼎元布局多年，富采可藉此相關領域布局，有助提高接單競爭力。

富采集團分三大事業領域，旗下晶電專注在磊晶與晶粒、隆達專注於封裝與模組、晶成半導體則發展先進化合物半導體晶圓製造，集團著眼 Mini/Micro LED 顯示器、感測、車用、功率、通訊等，佈局快充、電動車等市場及 5G 通訊領域，目標成為化合物半導體產業投資平台。

鼎元目前主力產品則涵蓋感測元件與發光元件，營收占比分別為 51% 與 46-47%，其中，感測元件應用廣泛，橫跨醫療、自動化設備、航太、車用與 3D 感測等；由於感測元件毛利表現較佳，隨著需求持續擴增，鼎元近年相關營收占比也持續拉升。

對於市場傳言，鼎元表示，今年時屆董監改選，市場想像空間大，不過，對於任何可能讓公司變更好的合作，都不排除；富采則回應，沒聽說類似傳言，也不針對市場傳言評論。