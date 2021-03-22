上半年剛性需求強 華夏今年可望全產全銷

華夏 (1305-TW) 今 (22) 日召開法說會，華夏指出，第一季 PVC 供應空前吃緊，供應鏈失衡程度前所未見，需求強勁、價格看漲，預估剛性需求至少持續上半年沒問題，除必要的歲修安排外，今年將維持全產能產銷狀態，產銷量肯定較去年增加。

從供給端來看，華夏副總經理胡吉宏指出，近期 PVC 開工率大約拉高至 85%，今年前 2 個月累計產量較去年同期增約 15%，因內外銷市場互補，各生產廠家農曆年後 PVC 銷售良好，整體 PVC 庫存不高，短期無去化壓力 。

胡吉宏表示，3 月起台、日、韓、印尼及印度等亞洲廠家，因安排 PVC 或 VCM 歲修十分密集等原因，導致第一季 PVC 供應空前吃緊。

另一方面，受美國德州冰風暴影響，四大 PVC 廠乃同時宣布不可抗力，在原料供應減少下，中南美 PVC 廠家多被迫減產，部分歐洲 PVC 廠也多少受波及，PVC 供應鏈失衡程度前所未見。

需求方面，胡吉宏指出，全球後疫情經濟持續復甦中，各國逐步施打疫苗也增加消費信心，中國以外主要 PVC 市場，第一季需求更是強勁，價格持續看漲。

華夏副董事長林漢福表示，PVC 屬於剛性需求，需求一定有，目前預估至少持續至上半年沒問題，第二季業績可望優於第一季，第三季則需要再觀望疫情狀況。

在 PVC 供不應求下，華夏今年前 2 月 PVC 去化量較去年同期成長 9%，整體營收也較去年同期大增 36.5%。胡吉宏表示，去年營運受 VCM 廠因工安事故而停產影響，今年在後疫情時期下，需求一定比去年好，除必要的歲修安排外，會維持全產能產銷狀態，整體產銷量肯定較去年增加。