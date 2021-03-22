微星去年三率三升EPS 9.42元寫20年新高 擬配6.1元股利

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 今 (22) 日公布去年財報，受惠宅經濟發酵，電競筆電、主板、顯卡等出貨暢旺，毛利率、營益率、淨利率三率三升，稅後純益 79.59 億元、年增 42.5%，創歷史新高，每股純益 9.42 元，改寫 20 年新高，今也通過去年盈餘分配，每股擬配發 6.1 元現金股利，以今日收盤價 165.5 元計算，殖利率 3.68%。

微星去年第 4 季營收 419.05 億元，季增 2.82%、年增 30.77 %，毛利率 14.19%，季減 1.62 個百分點、年增 1.57 個百分點，營益率 5.23%，季減 2.28 個百分點、年增 1.22 個百分點，稅後純益 19.92 億元，季減 23.79%、年增 51.93%，淨利率 4.76%，季減 1.66 個百分點、年增 0.66 個百分點，每股純益 2.36 元。

累計微星去年營收達 1465.02 億元，年增 21.6%，毛利率 14.54%、年增 1.38 個百分點，營益率 6.27%、年增 1.33 個百分點，稅後純益 79.59 億元、年增 42.5%，淨利率 5.43%，年增 0.8 個百分點，每股純益 9.42 元，創下 2002 年以來新高。

展望未來，微星表示，短期零組件仍吃緊，但長期仍看好宅經濟延續，筆電訂單能見度已可看到今年上半年，加上輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 陸續推出新一代顯卡，可望帶動換機潮，看好今年筆電出貨維持雙位數成長，主板、顯卡也在宅經濟動能發酵下，需求維持高檔。

微星也預計明 (23) 日召開法說會，預期將進一步釋出對今年整體營運展望看法。