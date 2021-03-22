TPK-KY處分Canoo 180萬股普通股 持股比例降至3.48%

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (22) 日公告，處分美國電動車新創 Canoo (GOEV-US)普通股約 180 萬股，處分利益 900 萬美元(約新台幣 2.54 億元)，宸鴻表示，主要是實現投資收益，處分完成後，持股 Canoo 比重將降至約 3.48%。

宸鴻在去年斥資 1 億美元 (約新台幣 29.48 億元) 參與美國電動車新創公司 Canoo 上市前私募案，透過參與 HCAC 私募，取得 Canoo 約 4.29% 股權，拓展布局汽車、電動車產業，除了宸鴻外，國巨 (2327-TW) 去年也斥資約 1000 萬美元 (約新台幣 2.94 億元) 投資 Canoo。

宸鴻公告，將以每股價格 15 美元，處分 Canoo 普通股約 180 萬股，總金額達 2700 萬美元 (約新台幣 7.63 億元)，處分利益達 900 萬美元 (約新台幣 2.54 億元)，處分完成後，仍將持有 820 萬股，持股比重則將降至 3.48%。

宸鴻表示，公司看好電動車產業前景，將持續尋找標的投資，而當初投資 Canoo 是以私募方式投資，依相關會計準則規定，不屬本業投資、也非短期投資，因此將認列在其他綜合損益 (OCI) 項目，增加股東權益。

營運方面，宸鴻今年受惠大尺寸平板、筆電訂單可看至第 2 季，雖然短期 IC、面板仍處於缺料狀況，但客戶未減少訂單，僅交貨時程往後遞延約 1 個月，本季也獲部分手機訂單轉單，估首季營收可望季增 5-10%，營利率則維持 0.5-1% 水準。