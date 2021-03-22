〈國泰金法說〉無法取得控制權 擬放棄對印尼Mayapada增資

國泰金 (2882-TW) 今 (22) 日召開法說會，法人關切對印尼 Mayapada 銀行股權增資最新進度，總經理李長庚表示，當地監理機關已要求增資，不過，因為國壽無法取得控制主導權，擬放棄此次增資計畫，持股比將從原本的 37.33% 下降至兩成多。

國泰人壽壽轉投資持股約 37.33% 的印尼 Bank Mayapada 股權，去 (2020) 年因為踩雷，採用權益法一次性認列 Bank Mayapada 損失約 140 億元，該銀行也被印尼主管機關要求大股東增資。

國泰金去年 8 月 25 日曾表態，增資前提是一定要取得印尼 Mayapada 銀行控制主導權，經過近 7 個月，李長庚今天表示，Mayapada 的現金流動性與業務營運大幅改善中，但對公司治理要求比較高，若股權結構無法調整，也就是如果無法控制主導權，就會放棄此次增資，也因此國壽對 Mayapada 的股權會遭稀釋，下降至兩成多。

李長庚進一步表示，目前還是希望能先改善 Mayapada 銀行的公司治理，讓營運回復正常水準，如此除了可以回沖認列的虧損以外，最好的狀況是體質調整更好，屆時要出脫持股，或持續加碼投資，都是可以考慮的選項。

至於緬甸分行情況，國泰金發言人鄧崇儀表示，目前依照該國央行規範，仍是正常開業，但未來還要看人潮的狀況跟範圍，來考慮部份行員交通問題，維持最低人力開行；也因為緬甸分行今年才開業，實質上目前還沒有任何放款業務；會投入大約 6000 萬元的營運資本金在緬甸，已向銀行公會提出申請，但公會需要時間審核，因此資金還沒有匯出，所以整體影響有限。