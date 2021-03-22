飯店業資優生 晶華去年仍賺逾半個股本 EPS 5.18元

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 今 (22) 日召開董事會通過 109 年度財務報告，全年稅後純益 6.6 億元，年減 50.9%，每股純益 5.18 元，為 2007 年以來新低，但賺逾半個股本，在已公布獲利數字的飯店業中仍屬資優生。

同時，晶華董事會決議，分派 109 年第 4 季盈餘分配，每股現金股利 4.39 元。

晶華去年合併營收 54.23 億元，年減 17.03%，營業毛利 15.3 億元，年減 30.07%，毛利率 28.22%，年減 5.27 個百分點，營業利益 7.34 億元，年減 41.88 個百分點，營益率 13.54%，年減 5.79 個百分點，稅後純益 6.6 億元，年減 50.9%，每股純益 (EPS)5.18 元。

晶華去年第四季合併營收 15.58 億元，年減 8.57%，營業毛利 4.84 億元，年減 14.49%，毛利率 31.07%，年減 2.15 百分點，營業利益 2.63 億元，年減 23.32 個百分點，營益率 16.9%，年減 3.23 個百分點，稅後純益 2.22 億元，年減 32.31%，每股純益 (EPS)1.74 元，已是 4 個季度來高點。

晶華指出，去年營收和獲利衰退，主要是因疫情衝擊台北晶華客房部，不過，太魯閣晶英酒店、台南晶英酒店、晶泉丰旅、達美樂披薩業績持續成長，加上台北晶華積極轉型，推出各項促銷方案，有效將影響降到最小。

晶華主打高端客層的太魯閣晶英酒店，和深受親子家庭客喜愛的蘭城晶英酒店，去年平均每房收益以 6,344 元、5,789 元分屬花蓮和宜蘭的第一名，而台南晶英酒店、高雄晶英國際行館也分別以 2,969 元、2,020 元穩居台南和大高雄地區冠軍。

展望後市，晶華指出，國內仍將有新據點開出，捷絲旅台南十鼓館預計暑假前開幕，而海外市場，越南富國島麗晶酒店將於下半年開出，印尼峇里島、成都和三亞的麗晶據點則積極籌畫中，期望能迎接解封後的報復性旅遊潮。