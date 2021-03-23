〈美股盤後〉拜登政府考慮再端3兆美元刺激計畫 四大指數樂漲

週一 (22 日) 美債殖利率下降，特斯拉、蘋果等科技股領軍上漲，盤中時段，拜登政府考慮再端 3 兆美元新刺激計畫消息傳出後，四大指數齊揚，道瓊漲逾百點，費城半導體指數漲逾 2%。

政經消息方面，週一傳出拜登政府考慮再端 3 兆美元新刺激計畫，包括基礎設施和氣候變遷在內的新法案。白宮於盤後回應，對未來經濟計劃的任何猜測都為時過早，這並不反映拜登政府的想法。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週一表示，加密貨幣價格高度波動，主要是屬於投機資產，實質上是黃金的替代品，而不是美元的替代品，目前聯準會不急於推出數位貨幣。

地緣政治消息方面，美中首場會談後，白宮表示，美國將評估對中國的下一步行動。與此同時，歐盟以捍衛人權名義宣布制裁中國 4 名官員，美國也隨後跟進，以侵犯人權為由制裁 2 名中國官員。

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 週一與加拿大貿易代表通話，雙方都同意致力於優先事項新冠、氣候環境問題、人權及世貿組織改革合作，雙方還有意舉行包括墨西哥在內的 USMCA 部長級會議。戴琪週一還與歐盟委員會貿易主管 Dombrovskis 通話，雙方討論如何化解波音 / 空客飛機補貼爭端的議題。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.23 億例，死亡數突破 271 萬例，美國累計確診超過 2983 萬例，累計死亡數超過 54.2 萬。

歐洲第三波疫情來勢洶洶，法國巴黎上週發佈 1 個月封鎖令，世衛組織表示，過去一週，隨著高傳染性的新冠變種病毒傳播，東南亞、西太平洋、東地中海地區等世界上大多地區出現染率增速現象，全球疫情令人擔憂。

週一 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 103.23 點，或 0.32%，收 32,731.20 點。

標普 500 指數上漲 27.49 點，或 0.70%，收 3,940.59 點。

那斯達克指數上漲 162.31 點，或 1.23%，收 13,377.54 點。

費城半導體指數上漲 66.18 點，或 2.20%，收 3,077.55 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊上漲，資訊科技、必需消費品和房地產領漲，金融、能源和公用事業板塊領跌。

焦點個股

科技五大天王同步收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.83%；臉書 (FB-US) 上漲 1.18%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.18%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.17%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.45%。

道瓊成分股漲跌互見。思科 (CSCO-US) 漲 2.69%；高盛 (GS-US) 下跌 1.54%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.69%；陶氏化學 (DOW-US) 漲 0.32%；波音 (BA-US) 跌 1.79%；開拓重工 (CAT-US) 漲 0.32%；麥當勞 (MCD-US) 漲 1.18%。

費半成分股氣勢如虹。美光 (MU-US) 漲 0.85%；AMD (AMD-US) 上漲 1.57%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.93%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.89%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.65%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.34%。

台股 ADR 集體上揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.12%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.39%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.36%。

個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 週一盤中一度漲 6%，終場收紅 2.31% 至每股 670.00 美元。「女股神」伍德 (Cathie Wood) 領導的 Ark Invest 最新報告預計，特斯拉股價將在 2025 年達到 3000 美元，屆時市值將增至 3.6 兆美元。

上週中國傳出基於國家安全考量，禁止特斯拉車輛進入其軍事設施。馬斯克於會於 2021 年中國發展高層論壇上否認，並直言特斯拉就像 TikTok，建議美國和中國政府建立互信。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.83% 至每股 123.39 美元。Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 發布最新報告預計，iPhone 13 系列機型有望順利在今年 9 月的秋季發布會上亮相，目前暫定於 9 月的第 3 周發布。

阿斯特捷利康 (AZN-US) 上漲 4.04%。在美國經過第三期疫苗效力試驗顯示，長者接種可達 80% 的防護力，而且不會有增加血栓的風險

隨著越來越多的美國人接種疫苗並恢復旅行計劃，Airbnb (ABNB-US) 上漲 0.31% 至每股 195.00 美元。

皇家加勒比海郵輪 (RCL-US) 下跌 1.93%，皇家加勒比海郵輪在疫情業務停擺一年後，將於 6 月重啟加勒比海部分航線旅行。

華爾街分析

TrendSpider 首席市場分析師 Jake Wujastyk 表示，科技股已遭受了巨大打擊，看到它們從低點反彈一點也不足為奇。

Great Hill Capital 董事長 Tom Hayes 表示，十年期美債殖利率上週跌至 1.754% 後，已從 14 個月高點回落，這使得科技股今日得以反彈。

Tom Hayes 提到：「看起來科技股和成長股已經恢復生氣，但我認為這將比人們想像的要溫和得多。許多行業都有大量的成長，而且我們已經看到基金經理們競標那些周期股和價值股，在接下來的 18 個月中，這種趨勢還將持續著。」