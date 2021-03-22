BTCC創始人警告：比特幣飆至30萬美元後泡沫將破滅

週一 (22 日) 中國加密貨幣交易所 BTCC 的共同創辦人李啟元 (Bobby Lee) 表示，比特幣價格飆至 30 萬美元峰值後，泡沫將破滅，熊市可能會持續數年，跌幅最高將達 90%。

比特幣錢包初創公司 Ballet Crypto 首席執行長兼比特幣基金會董事會成員李啟元週一受訪時稱，比特幣價格於今年夏天將達到 10 萬美元，到年底，比特幣價格可能飆至 30 萬美元，但泡沫可能會急劇破裂。

李啟元解釋，2021 年是比特幣的牛市，這種情況大約每三到四年出現一次。在牛市見頂之後，不可避免地會下跌很多，那是泡沫破裂的時候。

他預料，比特幣價格可能會從最高點慘烈下跌 90%，進入持續數年的 (熊市) 冬季。

台北時間週一晚間 11 時許截稿前，比特幣暫報 56,879 美元，最近的牛市週期中，比特幣已在一年內上漲約 800% 至約 58,000 美元，最高曾來到 61669.88 美元，市值直逼 Google。

比特幣單日走勢 (圖片：鉅亨網)

李啟元向來是比特幣的大多頭，週一他的言論引發幣圈密切關注。

李啟元曾於上月中旬表示，區塊獎勵減半是比特幣價格走高因素之一，將於主流金融媒體中引起很多關注和炒作，預測比特幣在兩年內將達到 10 萬美元，最終將達到 100 萬美元，這將是投資人一生最大的投資機會。

李啟元認為，比特幣與黃金屬性多有相似，使其可以用作避險資產，但最大的不同是，人們使用黃金已數千年，而比特幣只有 11 年的歷史。比特幣在許多方面都優於黃金，但它需要更多時間來贏得公眾的信任。