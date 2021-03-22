長榮航Q4轉盈 終結連3虧 全年EPS -0.69元

長榮航 (2618-TW) 今 (22) 日公布去年財報，全年稅後純損 33.62 億元，每股純損 0.69 元，是 6 年來首見虧損，不過，第四季每股純益(EPS)0.06 元，成功終結連 3 季虧損；而長榮航董事會也決議不分派股利。

長榮航去年合併營收 890.49 億元，年減 50.88%，營業毛利 85.57 億元，年減 62.51%，毛利率 9.61%，年減 2.98 個百分點，營業虧損 8.27 億元，年減 108.76%，營益率 - 0.93%，年減 6.14 個百分點，稅後虧損 33.62 億元，年減 184.41%，每股虧損 0.69 元。

長榮航去年第四季合併營收 211.24 億元，年減 55.59%，營業毛利 26.3 億元，年減 53.12%，毛利率 12.45%，年增 0.66 百分點，營業利益 7.46 億元，年減 65.16%，營益率 3.53%，年減 0.97 個百分點，稅後純益 2.81 億元，年減 63.41%，每股純益 0.06 元，終結連 3 季虧損。

長榮航說明，去年客運營收 245 億元，年減 76%，總載客數 233 萬人次，下滑 81.8%，客運承載率 51.4%，而單位收益成長 10.7%。

長榮航貨運扮演去年重要成長動能，全年貨運營收 500 億元，年增 97%，全年載貨量 70 萬噸，年增 15.3%，貨運承載率 87.7%，單位收益成長 74.6 %。

長榮航強調，為因應空運市場供需失衡，除力求貨機使用率最大化，同時積極以客機腹艙載貨、客機執飛貨機航點、客艙座椅載貨、客艙拆椅地板載貨等方式，全力支持貨運營運，持續藉此降低疫情對整體營收造成衝擊。