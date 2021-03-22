南僑2月稅後純益1239萬元 較去年同月轉盈 前2月EPS 0.47元

南僑 (1702-TW) 今 (22) 日公布 2021 年 2 月自結，稅後純益 1239 萬元，較去年同月虧損轉盈，單月每股純益 0.05 元，累計前 2 月稅後純益 1.17 億元，年增 4.8 倍，每股純益 0.47 元。

南僑主管指出，2 月營收 12.05 億元，雖適逢農曆春節實際開工天數較少，但營收仍年增 42.19%，營運並較去年轉虧為盈，主要是因去年同月受新冠肺炎疫情肆虐，經濟活動停滯、部分工廠停工，營收基期較低。

南僑去年營收 176.2 億元、年減 3.9%，稅後純益 9.5 億元、年減 1.3%，每股純益為 3.84 元，表現優於市場預期，董事會通過，去年盈餘每股擬配發現金股利 2 元，維持上一年水準，就今年展望，隨著南僑泰國廠擴廠及進入量產，營運表現不只比 2020 年好，有機會再衝高。

南僑董事長陳飛龍指出，今年營收將持續向上攀高，而原預計去年達成的年營收 200 億元目標，希望在延後一年後，努力在今年達成此目標。

展望今年，會長陳飛龍認為，南僑基本功紮實，財務體質好，營運表現不只比去年好，有機會再衝高。

南僑持股 96.15% 的南僑食品集團（上海）公司，在中國大陸 A 股上市申請案歷時近三年時間，1 月 14 日獲得審議通過，至於掛牌時間仍待進一步確定。

上海南僑主要生產烘焙油脂、冷凍麵糰、冰淇淋、急凍熟麵等事業。