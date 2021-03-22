興勤去年首賺1股本 EPS10.81元 每配息5.5元同創高

保護元件大廠興勤 (2428-TW) 今 (22) 日公告去年財報，去年第四季每股純益 3.34 元單季新高，全年更首度賺逾 1 股本，稅後純益 13.85 億元，年增 24.1%，每股純益 10.81 元，歷史新高，公司決議每股擬配息 5.5 元，也是歷年最佳。

興勤去年第四季營收 17.06 億元，季增 5.3%、年增 12.1%；毛利率 47.9%，季減 0.3 個百分點、年增 6.2 個百分點；營益率 31.8%，季減 4 個百分點、年增 5.7 個百分點，稅後純益 4.28 億元，季增 2.1%、年增 48.6%，每股純益 3.34 元。

興勤去年營收 59.2 億元，年增 1.8%、毛利率 45.9%，年增 5.6 個百分點、營益率 31.1%，年增 6.2 個百分點、稅後純益 13.85 億元，年增 24.1%，淨利率 23.4%，年增 4.2 個百分點，每股純益 10.81 元。

興勤去年受惠電腦、筆電以及小家電等宅經濟相關產品需求暢旺，加上車用訂單在下半年逐步回溫，帶動全年營收以及純益衝上歷史新高。

興勤董事會也決議每股配息 5.5 元，配發率逾 5 成，若以今日收盤價 188.5 元計算，現金殖利率近 3%。