中俄外長會晤 拋出降低美元結算議題

在中美高層對話後，緊接周一 (22 日) 俄羅斯外交部長拉夫羅夫訪中，展開為期兩日的中俄對話行程，並中國外交部長王毅會晤。拉夫羅夫呼籲中俄兩國一同減少對美元及西方支付系統的倚賴，以對抗西方的意識形態。

拉夫羅夫表示，兩國應加強科技產業自主創新，並需透過提高技術獨立性，推動中俄兩國貨幣結算與取代美元，以降低遭到美國制裁的風險。

拉夫羅夫行前接受訪問時稱，目前全球國際局勢正在發生極大的轉變，新的經濟成長中心、金融力量和政治影響中心正在崛起。但以美國為首的部份西方國家正企圖阻止這些勢力的興起，不惜一切代價保住自身在全球經濟和國際政治中的支配地位，將自己的意識形態和要求加諸於別國身上。

拉夫羅夫形容，中俄關係處於歷史上最好時期，指出中國是真正的戰略夥伴和志同道合者，雙方互相信任和尊重對話。他再提說，今年是「中俄睦鄰友好合作條約」簽署 20 周年，雙方已商定將條約延期，未來將共同舉行慶祝活動。

環球時報指出，拉夫羅夫訪中的時機別具意義意，因為在中美面對面溝通後，中國選擇分享重要議題資訊和觀點的第一個國家就是俄羅斯。

上周中美會談結束，這場會晤直接展現出全球兩大經濟強權之間的緊張關係，雙方罕見在鏡頭前脫稿演出，針鋒相對。而中方在拜登上台後，外交作風比他們在川普任內出席任何公開會談還來得更強勢，釋放未來中國不會再讓美國予取予求的態度。

