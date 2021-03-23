中國不同意！美商應用材料收購日廠Kokusai Electric一案生變

美國最大晶片製造設備商應用材料（AMAT-US）周一（22 日）示警，斥資 35 億美元收購美國投資公司 KKR 旗下半導體設備供應商 Kokusai Electric 的交易未能通過中國監管機構批准，隨著最後期限逼近，併購案生變。

應材表示，雙方未能即時獲得中國監管部門批准，併購案可能按照其合約條款於今年 3 月 19 日終止。如果應材在 3 月 26 日支付併購金額的截止日期之前未獲監管機構批准，將終止併購，並向 KKR 支付 1.54 億美元的合約終止費。

不到三個月前，由於全球半導體產業吃緊推動相關類股股價上漲，應材把提出的併購金額從原先的 22 億美元提高至 35 億美元。

本併購案原本只剩取得北京當局點頭就可成立。 2019 年愛爾蘭與以色列同意併購案後，台灣、日本、南韓在 2020 年也批准。

美中在貿易與科技方面關係緊張持續數年之久，如今北京開始緊縮出口規則，且主要針對美國一些大型的科技龍頭。例如最近北京害怕被收集數據，禁止特斯拉進入、停放軍事敏感區域。

據觀察人士指出，上周在阿拉斯加會談時，中方外交高層要求美國撤銷對華為與中芯的制裁，但華府仍堅守立場不願撤銷。

應用材料周一宣布回購 75 億美元的股票，股價收盤上漲逾 3.9%，報每股 119.33 美元。