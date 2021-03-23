利晶Micro LED產能滿載 今年可望轉盈貢獻富采財報

LED 龍頭廠富采投控 (3714-TW) 旗下晶電，去年與中國 LED 顯示屏廠商利亞德合資成立利晶微電子，在中國無錫的 Micro LED 生產基地已於去年 10 月投產，晶電持股約 5 成；據悉，利晶投產以來，受惠中國國內 Micro LED 需求暢旺，帶動產能滿載，全年轉盈可期，擴產時程也可望較原先預期提前。

晶電與商利亞德去年 3 月宣布合組利晶微電子，攜手佈局 Micro LED 技術，並在無錫建立全球首座 Micro LED 量產基地，兩大集團各取得約一半持股，預計 2023 年達到全產能生產。

利晶無錫生產基地去年 10 月正式投產，除鎖定 Micro LED、Mini LED 背光產品外，也瞄準 Micro LED 自發光顯示器；目前產品以 Micro LED 自發光顯示器為主，背光產品在小量送樣中。

利晶終端應用著眼高階市場，如 140-160 吋的 4K 電視、超過 200 吋的 8K 電視等，應用場域包括企業中控室、政府機關控制室、會議中心、品牌旗艦店等商用場景或標案。目前產品主要出貨給利亞德，也已有其他國內外客戶，今年將致力於拓展海外市場。

據悉，由於中國國內 Micro LED 需求暴增，利晶無錫基地投產後，現有產能一直處於滿載狀態，也因此去年底就先規劃擴產，達到全產能生產的時程，可望較原先預期提前。

利晶去年虧損約新台幣 3279 萬元，隨著客戶需求暢旺、產能逐漸拉升。晶電指出，若全年營收規模達到 10 億元人民幣，就可望損平，今年有機會賺錢，未來 5 年在全產能稼動下，營收有機會上看 50 億元人民幣。