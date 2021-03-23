面板雙虎備戰水情吃緊 已預先備妥水車、強化廢水回收率

水情持續吃緊，除半導體產業外，面板產業也是用水大戶，雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 因應水情吃緊狀況，均已預先備妥水車，近年也都持續強化水資源循環，廢水回收率都突破 9 成以上，力拚短期將缺水影響降至最低。

友達董事長彭双浪今 (23) 日表示，友達長期監測水資源、並持續強化公司內部節水措施，近年廢水回收循環率也提升至近 95%，力拚降低對水的依賴程度，而面對全台水情吃緊狀況，也已完成水車簽約等相關因應措施，但尚未開始運送。

彭双浪進一步指出，當政府要求產業節水率要達到 11% 的時候，產業就必須超前部屬，將節水率提升到 15% 甚至是 20%，也是近年極端氣候下企業需要面臨的課題，友達旗下也有宇沛永續，專注廢水回收、水資源循環，每年業績穩定成長，也積極參與各地方政府公共工程建設、回收水處理。

群創同樣因應水情，已與水車廠商簽訂契約，群創總經理楊柱祥今也表示，針對水情吃緊，除每周與各產業園區開一次水情會議外，同樣超前部屬，群創廢水整體回收率達逾 9 成以上，節水率也超過 15%。

另一方面，楊柱祥指出，群創在用水方面都準備好了，也計畫與台南市政府合作，計畫採用未來永康民生廢水回收廠的水，提前對用水需求最好準備，至於未來政府若開徵耗水費，群創除努力提高節水率外，也不排除會與客戶分攤成本。

營運展望方面，雙虎經營層持續看旺今年整體面板景氣，在遠距商機、宅經濟帶動下，訂單能見度最遠看到年底，不過短期缺料、缺水狀況仍嚴峻，其中，車用晶片恐擠壓面板驅動 IC 供給，其他包含玻璃、偏光板也都相當緊張，彭双浪更指出，供應鏈缺料連環爆，近期都忙著與供應鏈聯繫供貨。

雙虎也預估受缺料問題，今年首季整體面板出貨量將季減約 1 成，但整體產能利用可望維持 95% 以上高檔，整體面板價格也可望季增逾 1 成。