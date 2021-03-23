台勝科去年Q4純益季增1成 全年每股賺3.37元 近3年低點

矽晶圓廠台勝科 (3532-TW) 今 (23) 日公布去年財報，去年第四季稅後純益 3 億元，季增 10.7%，年增 66.67%，每股純益 0.77 元；雖然去年接單暢旺，但受新台幣強勢等因素影響，全年稅後純益 13.08 億元，年減 38.48%，每股純益 3.37 元，近 3 年低點。

台勝科去年第四季營收 29.53 億元，季減 0.13%，年增 7.9%，毛利率 21.1%，季增 1.66 個百分點，年增 1.9 個百分點，營益率 16.77%，季增 2.49 個百分點，年增 3.27 個百分點；稅後純益 3 億元，季增 10.7%，年增 66.67%，每股純益 0.77 元。

台勝科去年營收 119.35 億元，年增 2.57%，毛利率 20.23%，年減 7.76 個百分點，營益率 15.4%，年減 7.11 個百分點；稅後純益 13.08 億元，年減 38.48%，每股純益 3.37 元。

由於疫情持續帶動遠距教學、居家辦公及醫療等相關應用成長，台勝科去年第四季 8 吋客戶需求優預期，12 吋邏輯 IC、記憶體相關需求則持穩。

雖然台勝科去年接單暢旺，但由於產品價格未調漲，加上受新台幣強勢等因素影響，導致雙率表現不如 2019 年。