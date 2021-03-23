〈聚陽展望〉董座：今年展望歷年最樂觀 開啟未來3-5年高成長循環

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 董事長周理平今 (23) 日表示，今年展望是歷年來最樂觀的一年，客戶訂單強，第三季旺季產能爆滿，擴產 2-3 成都還不夠，今年是開啟未來 3-5 年高成長的轉折年。

周理平表示，今年原本規劃 2-3 成的擴產幅度，但就前三季客戶需求來看，還是供不應求，其中，第三季旺季訂單爆滿，而目前雖然有海運缺櫃漲價，及原料上漲等情形，但看起來都可以協調解決。

據了解，聚陽主要客戶今年成長普遍強勁，加上力推電商，迅銷估將有雙位數成長，GAP、Target 更可望成長 2-3 成，在客戶積極搶產能下，不光是第三季產能吃緊，連淡季都被訂單塞滿，也正在洽談第四季的訂單。

在產能滿載下，聚陽也藉此優化訂單以及產品組合，今年高單價、高毛利的運動機能休閒服飾營收估成長 40%，占比也將跳增至 4 成，居家相關服飾則占比則約 6 成。

聚陽去年產能約 1460 萬打成衣，今年擴產後估達 1800 萬打，而以產地來看，預計在印尼增加最多，其次則是越南及柬埔寨，聚陽董事會也決議通過南越 Leader 廠區新增投資案，投資金額為 1035 萬美元，預計明年第二季底開出，預計明年年產能將突破 2000 萬打。

擴產腳步加速，也反應在聚陽資本資出上，從前年 1500 萬美元、去年 2500 萬美元逐年增加，今年可望達 2500-3000 萬美元。